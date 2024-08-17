  • 18 Августа, 13:55
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Двое взрослых и подросток погибли в страшной аварии в Актюбинской области

Вчера, 22:44
АВТОР
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diapazon.kz Вчера, 22:44
Вчера, 22:44
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Фото: diapazon.kz

Трагедия случилась 17 августа около 16:20 недалеко от посёлка Бестамак Актюбинской области. На дороге столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон". 

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа - 37-летний мужчина и 65-летняя женщина скончались на месте. Ещё один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги. 

Всего, по данным управления здравоохранения, в больницу Алги с места аварии доставили четверых пострадавших - 35-летнего мужчину и трёх мальчиков, которым 6, 13 и 16 лет. Дети получили черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, они в тяжелом состоянии. У 13-летнего мальчика была открытая черепно-мозговая травма, политравма, он поступил в шоке 3 степени, состояние его врачи оценивали как крайней степени тяжести. Через 10 минут после поступления он скончался. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, политравма, он в тяжелом состоянии. 

"Водитель второй машины — мужчина 1993 года рождения от осмотра отказался. Детей после стабилизации состояния переведут в больницу Актобе", — сообщили в управлении здравоохранения. 

Департамент полиции Актюбинской области по факту дорожно-транспортного происшествия начал досудебное расследование. 

"Настоятельно рекомендуем водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения", —  обращаются полицейские.  

Напомним, ранее, в ночь на 17 августа, в Жамбылской области произошло другое страшное ДТП.  В результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое полицейских. Один из них — многодетный отец, воспитывавший 11 детей. 

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