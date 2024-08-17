Двое взрослых и подросток погибли в страшной аварии в Актюбинской области

Трагедия случилась 17 августа около 16:20 недалеко от посёлка Бестамак Актюбинской области. На дороге столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа - 37-летний мужчина и 65-летняя женщина скончались на месте. Ещё один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги.

Всего, по данным управления здравоохранения, в больницу Алги с места аварии доставили четверых пострадавших - 35-летнего мужчину и трёх мальчиков, которым 6, 13 и 16 лет. Дети получили черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, они в тяжелом состоянии. У 13-летнего мальчика была открытая черепно-мозговая травма, политравма, он поступил в шоке 3 степени, состояние его врачи оценивали как крайней степени тяжести. Через 10 минут после поступления он скончался. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, политравма, он в тяжелом состоянии.

"Водитель второй машины — мужчина 1993 года рождения от осмотра отказался. Детей после стабилизации состояния переведут в больницу Актобе", — сообщили в управлении здравоохранения.

Департамент полиции Актюбинской области по факту дорожно-транспортного происшествия начал досудебное расследование.

"Настоятельно рекомендуем водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения", — обращаются полицейские.

Напомним, ранее, в ночь на 17 августа, в Жамбылской области произошло другое страшное ДТП. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое полицейских. Один из них — многодетный отец, воспитывавший 11 детей.