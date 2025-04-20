На Almaty Half Marathon случилась трагедия — во время дистанции скончались два участника: 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали маршрут полумарафона длиной 21,1 км и были постоянными участниками беговых мероприятий в Алматы. Об этом говорится на официальном сайте организаторов, передаёт BaigeNews.kz.

Организаторы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, с семьями уже связались, им окажут материальную помощь.

Как сообщается в официальном заявлении, все службы — медицинские, экстренные и полицейские — действовали в соответствии с регламентом и отреагировали оперативно. Однако, несмотря на все принятые меры, спасти жизни бегунов не удалось.

По словам врача бригады скорой помощи 2/51 Алибека Хожаназарова, Аккояну Рсалиеву стало плохо уже на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби.

"Скорая прибыла через минуту, пульс отсутствовал. Реанимация проводилась по протоколу. Предварительно — тромбоэмболия легочной артерии на фоне хронической артериальной гипертензии", — рассказал Алибек Хожаназаров.

Второй участник, Нурбол Ахмади, потерял сознание на 16-м километре дистанции. Прибывшая на место команда врачей не смогла восстановить сердечную деятельность.

"Пульса не было, дыхания тоже. Реанимационные мероприятия не дали результата. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность", — сообщила Айгерим Есдаулетова, врач бригады 8/58.

Окончательные причины смерти участников станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева подчеркнула, что безопасность участников всегда была и остается приоритетом команды организаторов. По её словам, при регистрации каждый участник подписывает добровольное согласие, подтверждая свою физическую готовность и ответственность за здоровье. Также в течение года проводятся бесплатные тренировки и лекции по безопасному бегу, а на трассе расставлены медицинские посты с персоналом и необходимыми средствами первой помощи.