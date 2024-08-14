Двое туристов сорвались со скалы во время побега от медведя
14 Августа, 14:59
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14 Августа, 14:5914 Августа, 14:59
477Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Два туриста в Бурятии упали с утеса у побережья Байкала во время побега от медведя, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Один из них погиб, другой получил травмы. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.
Трагедия произошла во время отдыха в отдаленной бухте на берегу Чивыркуйского залива, куда туристы добрались на лодке. Медведь вышел из леса к месту их стоянки. Мужчины испугались и попытались убежать от агрессивного животного, однако оба сорвались со скалы.
Правоохранители организовали проверку. На место происшествия выехала следственная группа для проведения осмотра и опроса возможных свидетелей.
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