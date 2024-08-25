Двое туристов попали в шторм в горах Алматы

В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау спасены два туриста 21-22 лет, которые поднялись на пик Панорама, но не смогли спуститься из-за погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как выяснилось, молодые люди не посмотрели погоду заранее, остались под сильным штормом и из-за этого не смогли спуститься к положенному времени.

"Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что молодые люди в медицинской помощи не нуждались.