Двое туристов попали в шторм в горах Алматы
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
116Фото: МЧС РК
В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау спасены два туриста 21-22 лет, которые поднялись на пик Панорама, но не смогли спуститься из-за погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как выяснилось, молодые люди не посмотрели погоду заранее, остались под сильным штормом и из-за этого не смогли спуститься к положенному времени.
"Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что молодые люди в медицинской помощи не нуждались.
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