Двое таразцев запугали ножом хозяина и ограбили его квартиру в Шымкенте

Двое злоумышленников, оказавшиеся таразцами, приехали в Шымкент ради “легкой наживы”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Средь бела дня они проникли в чужое жилье, через несколько секунд у порога оказался и владелец дома. Угрожая ему ножом, мужчины похитили золотые изделия и наличные деньги. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч тенге", - сообщили в ДП.

О произошедшем потерпевший сообщил в полицию. Оперативники Абайского РУП незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.

"След подозреваемых привел в Тараз, где они и были задержаны полицией. Сейчас задержанные находятся под стражей", - уточнили полицейские.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.