Двое таразцев запугали ножом хозяина и ограбили его квартиру в Шымкенте
Сегодня, 04:47
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Сегодня, 04:47Сегодня, 04:47
128Фото: pixabay.com
Двое злоумышленников, оказавшиеся таразцами, приехали в Шымкент ради “легкой наживы”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Средь бела дня они проникли в чужое жилье, через несколько секунд у порога оказался и владелец дома. Угрожая ему ножом, мужчины похитили золотые изделия и наличные деньги. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч тенге", - сообщили в ДП.
О произошедшем потерпевший сообщил в полицию. Оперативники Абайского РУП незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.
"След подозреваемых привел в Тараз, где они и были задержаны полицией. Сейчас задержанные находятся под стражей", - уточнили полицейские.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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