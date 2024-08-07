Двое суток тушили пожар в области Абай

В Урджарском районе спустя двое суток потушили загорание сухой травы на площади 7 000 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что тушение было затруднено погодными условиями, сложным рельефом местности и по большей части производилось в пешем порядке, пожар ликвидирован через двое суток", - сообщили в МЧС РК.

В работах были задействованы 134 человека и 19 единиц техники ДЧС, воинской части 6833 МЧС РК и местных исполнительных органов, применялся беспилотный летательный аппарат для аэровизуального обследования.