  • 7 Августа, 17:41
  • BAIGENEWS

Двое суток тушили пожар в области Абай

Сегодня, 16:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: МЧС РК

В Урджарском районе спустя двое суток потушили загорание сухой травы на площади 7 000 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что тушение было затруднено погодными условиями, сложным рельефом местности и по большей части производилось в пешем порядке, пожар ликвидирован через двое суток", - сообщили в МЧС РК. 

В работах были задействованы 134 человека и 19 единиц техники ДЧС, воинской части 6833 МЧС РК и местных исполнительных органов, применялся беспилотный летательный аппарат для аэровизуального обследования. 

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