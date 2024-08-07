Двое суток тушили пожар в области Абай
Сегодня, 16:41
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
94Фото: МЧС РК
В Урджарском районе спустя двое суток потушили загорание сухой травы на площади 7 000 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.
"Несмотря на то, что тушение было затруднено погодными условиями, сложным рельефом местности и по большей части производилось в пешем порядке, пожар ликвидирован через двое суток", - сообщили в МЧС РК.
В работах были задействованы 134 человека и 19 единиц техники ДЧС, воинской части 6833 МЧС РК и местных исполнительных органов, применялся беспилотный летательный аппарат для аэровизуального обследования.
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