Министерство юстиции РК подтвердило, что двое сотрудников ведомства были приглашены в суд по делу бывшего министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Насколько мне известно, дело находится в суде. Двое сотрудников министерства были приглашены туда в качестве свидетелей", - сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

При этом он подчеркнул, что среди фигурантов дела нет действующих сотрудников министерства.

"Из действующих – никто не проходит в качестве подозреваемого или обвиняемого", - отметил он.

Марат Бекетаев был задержан в октябре 2023 года.

По информации Антикора, он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

3 марта 2025 года уголовное дело передали в суд.