Двое сотрудников Минюста выступят в суде по делу Марата Бекетаева
Чиновники были приглашены в суд.
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Министерство юстиции РК подтвердило, что двое сотрудников ведомства были приглашены в суд по делу бывшего министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Насколько мне известно, дело находится в суде. Двое сотрудников министерства были приглашены туда в качестве свидетелей", - сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.
При этом он подчеркнул, что среди фигурантов дела нет действующих сотрудников министерства.
"Из действующих – никто не проходит в качестве подозреваемого или обвиняемого", - отметил он.
Марат Бекетаев был задержан в октябре 2023 года.
По информации Антикора, он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
3 марта 2025 года уголовное дело передали в суд.