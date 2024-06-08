Двое школьников погибли в жутком ДТП близ Актау

Трагедия, которая унесла жизни двух детей, произошла на 21 километре у села Акшукур в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным пресс-службы Мангистауской областной детской больницы, в автомобиле на момент происшествия находились четыре школьника. В результате аварии погибли двое - 2008 и 2009 годов рождения.

Выжившим понадобилась медицинская помощь: один пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, второй же в госпитализации не нуждался и был отправлен домой.