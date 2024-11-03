Двое рыбаков заблудились в области Улытау

В области Улытау спасатели МЧС нашли заблудившихся рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том что, в области Улытау два человек отправились на озеро Сарысу порыбачить и не выходят на связь. Прибывшие спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС нашли мужчин 1960 и 1968 годов рождения, которые уплыли на лодке и заблудились. К счастью, они не пострадали", — говорится в сообщении.