Двое рыбаков заблудились в области Улытау
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
113Фото: МЧС РК
В области Улытау спасатели МЧС нашли заблудившихся рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том что, в области Улытау два человек отправились на озеро Сарысу порыбачить и не выходят на связь. Прибывшие спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС нашли мужчин 1960 и 1968 годов рождения, которые уплыли на лодке и заблудились. К счастью, они не пострадали", — говорится в сообщении.
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