Двое рыбаков утонули в ВКО
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
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Двое мужчин перевернулись на лодке и утонули на Бухтарминском водохранилище в ВКО, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла рано утром 18 ноября.
"С 6:37 в Курчумском районе, Бухтарминское водохранилище, залив Туранга (в 8 километрах от села Барак Батыр) силами ОСО ДЧС проводились поиски 31-летнего Ергалимова Ж. и 38-летнего Аманжолова А.,которые со слов заявителей перевернулись на лодке и утонули", - сообщили в ДЧС.
Поиски вели 13 спасателей с помощью трёх единиц техники, двух лодок, БПЛА с тепловизором и спутниковым терминалом.
В километре от берега водолазной группой сначала обнаружен более взрослый рыбак. После извлекли тело второго утонувшего.
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