Двое рыбаков утонули в ВКО

Двое мужчин перевернулись на лодке и утонули на Бухтарминском водохранилище в ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла рано утром 18 ноября.

"С 6:37 в Курчумском районе, Бухтарминское водохранилище, залив Туранга (в 8 километрах от села Барак Батыр) силами ОСО ДЧС проводились поиски 31-летнего Ергалимова Ж. и 38-летнего Аманжолова А.,которые со слов заявителей перевернулись на лодке и утонули", - сообщили в ДЧС.

Поиски вели 13 спасателей с помощью трёх единиц техники, двух лодок, БПЛА с тепловизором и спутниковым терминалом.

В километре от берега водолазной группой сначала обнаружен более взрослый рыбак. После извлекли тело второго утонувшего.