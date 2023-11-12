Двое рыбаков перевернулись на резиновой лодке в ВКО
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На Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы "Кызыл ту", из-за сильного ветра двое мужчин перевернулись на резиновой лодке. На помощь рыбакам пришли работники парома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Мужчин 1966 и 1956 года рождения вытащили из воды при помощи спасательного круга. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались и после спасения уехали в город Алтай.
"Неоднократно ДЧС ВКО информировали о соблюдении мер безопасности. Однако, рыболовы оказались в экстренной ситуации, потому что не уделили должного внимания рекомендациям службы ЧС. ДЧС ВКО просит граждан быть бдительными. Ради улова не рисковать собственными жизнями.Не выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевать спасательные жилеты и не перегружать лодку", — говоритсяв сообщении ДЧС.
Спасатели напоминают, что при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру 112.
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