Двое работников получили ожоги на ферросплавном заводе в Аксу

Двое работников пострадали при пожаре на Аксуском ферросплавном заводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"24 мая 2024 года на Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ двое машинистов крана получили термические ожоги. Один из пострадавших сотрудников доставлен в Аксускую центральную больницу, другой после осмотра отпущен домой. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь", – сообщила пресс-служба компании.

В соцсетях распространяются подробности происшествия. Указывается, что в плавильном цехе завода при сливе ковш упал на отметку 0, где был котлован с водой. В результате произошёл сильный выброс с возгоранием крана №3 и №4. Ожоги получили две женщины – машинисты крана.