Двое рабочих вызволили из горящего склада в Астане
После осмотра медиков они отказались от госпитализации.
Сегодня, 02:25
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Сегодня, 02:25Сегодня, 02:25
136Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Астане в районе Байконур ночью загорелось складское помещение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На месте пожара спасены двое рабочих, которые после осмотра медиков от госпитализации отказались. По пострадавшим информация не поступала.
Спасатели смогли не допустить распространения огня на большие территории и соседние здания. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.
Пожар полностью ликвидирован, площадь возгорания и причина устанавливается. На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.
Видео: МЧС РК