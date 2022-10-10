Двое пропавших рыбаков найдены мёртвыми в Павлодарской области

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Двое пропавших пять дней назад при невыясненных пока обстоятельствах рыбаков найдены мертвыми в Павлодарской области, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент внутренних дел.

"10 октября около 14.00 при проведении поисковых мероприятий на озере Кутояксор обнаружены тела двух рыбаков. На месте работают сотрудники полиции и ЧС. Будут назначены экспертизы, по результатам которых примем процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Ранее, 8 октября в полицию Экибастуза с заявлением обратилась 64-летняя горожанка, которая просила оказать содействие в поиске ее 69-летнего супруга. С её слов, 5 октября около 12.30 часов на личном автотранспорте УАЗ супруг выехал на рыбалку со своим знакомым, и не вернулся домой.

Ранее мы писали, что двое рыбаков исчезли при загадочных обстоятельствах в Павлодарской области. 9 октября на озере Кутояксор полицейские нашли автомашину, в её салоне лежали деньги, сотовые телефоны, ключи были в замке зажигания. В машине отсутствовала резиновая лодка, но лежали на месте спасательные жилеты – сообщали в пресс-службе областного департамента полиции.