Двое полицейских ранены при взрыве гранаты в Алматинской области

Двое полицейских ранены при взрыве гранаты во время учений в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"Во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. В результате один из них госпитализирован в городскую больницу", – указывается в сообщении.

Подробности происшествия не приводятся.