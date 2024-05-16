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Двое полицейских ранены при взрыве гранаты в Алматинской области

Сегодня, 00:04
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 00:04
Сегодня, 00:04
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Фото: BaigeNews.kz

Двое полицейских ранены при взрыве гранаты во время учений в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"Во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. В результате один из них госпитализирован в городскую больницу", – указывается в сообщении.

Подробности происшествия не приводятся. 

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