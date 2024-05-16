Двое полицейских ранены при взрыве гранаты в Алматинской области
Сегодня, 00:04
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Сегодня, 00:04Сегодня, 00:04
142Фото: BaigeNews.kz
Двое полицейских ранены при взрыве гранаты во время учений в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
"Во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. В результате один из них госпитализирован в городскую больницу", – указывается в сообщении.
Подробности происшествия не приводятся.
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