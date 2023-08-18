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Двое погибли в жутком ДТП на трассе Уральск – Атырау

Сегодня, 16:58
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: polisia.kz

Ночью 18 августа на 28 километре автодороги Уральск – Атырау, возле села Щапово, 31-летний водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с авто Volkswagen Passat, под управлением 44-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины Volkswagen Passat от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще одна пассажирка Passat и трое несовершеннолетних в возрасте 2, 4 и 12 лет госпитализированы в больницу.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.


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