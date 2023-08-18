Двое погибли в жутком ДТП на трассе Уральск – Атырау

Ночью 18 августа на 28 километре автодороги Уральск – Атырау, возле села Щапово, 31-летний водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с авто Volkswagen Passat, под управлением 44-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины Volkswagen Passat от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще одна пассажирка Passat и трое несовершеннолетних в возрасте 2, 4 и 12 лет госпитализированы в больницу.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.





