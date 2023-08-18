Двое погибли в жутком ДТП на трассе Уральск – Атырау
Сегодня, 16:58
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Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
369Фото: polisia.kz
Ночью 18 августа на 28 километре автодороги Уральск – Атырау, возле села Щапово, 31-летний водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с авто Volkswagen Passat, под управлением 44-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины Volkswagen Passat от полученных травм скончались на месте происшествия.
Еще одна пассажирка Passat и трое несовершеннолетних в возрасте 2, 4 и 12 лет госпитализированы в больницу.
Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.
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