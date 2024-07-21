Двое подростков утонули в реке Жайык

Трагедия произошла на реке Жайык, в микрорайоне Кокарна в Атырау. По предварительной информации, двое подростков 2010 и 2011 годов рождения из одной семьи утонули во время купания в необорудованном месте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, тело одного из подростков 2010 года рождения было обнаружено и извлечено на глубине 4,5 метра в 19.30 часов спасателями. Поиски тела второго подростка 2011 года рождения продолжаются. В поисках задействованы 15 человек личного состава, 5 плавательных средств.