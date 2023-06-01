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Двое подростков реанимировали 6-летнего ребенка в Туркестанской области
Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам. Двое 9-классников спасли 6-летнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Вместе с группой детей Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что маленький мальчик утонул в реке. Поначалу Ердаулет и Рамадан не поверили этому, но все же отправились на место происшествия.
Увидев, что на поверхности воды плавает тело ребенка, ребята вынесли его безжизненное тело на берег.
Рамазан Амангельдиев, заметив, что у малыша опухший живот и он становиться синим, быстро приступил к реанимационным действиям.
Ердаулет Шынгысхан увидев, что его друг устал дальше продолжил реанимационные действия. Непрерывные интенсивные действия дали свои результаты. Изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода и он постепенно начал дышать. Малыш, придя в себя, не понимал что происходит и начал плакать.
Таким образом, благодаря двум ученикам-подросткам, которые вовремя пришли на помощь и оказали первую доврачебную медицинскую помощь, маленький малыш остался жив. Герои учатся в городской общей школе № 128.
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