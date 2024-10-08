Двое павлодарцев получили сроки за избиение участкового

Двух жителей Павлодара осудили за нанесение побоев сотруднику полиции, который находился при исполнении, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Из приговора городского суда стало известно, что полицейский отправился по вызову в одну из квартир в "Дачном" микрорайоне. По телефону женщина пожаловалась на агрессивного сына, который находился в алкогольном опьянении. Когда участковый прибыл по адресу, на него набросились двое с кулаками, сын хозяйки дома и его друг. Отметим, что инцидент произошел в мае этого года.

"В ходе разговора мужчина, стоя напротив полицейского, кулаком правой руки нанес один удар в область левой щеки и пытался повалить на пол. В этот момент, в комнату забежал второй мужчина, в руках которого полицейский четко увидел металлическую вилку. В этот момент, полицейский стал отходить назад, а мужчины шли в его сторону. Далее они схватили полицейского с двух сторон и стали тянуть к себе, и параллельно оба наносили удары по лицу, телу и затылочной части головы", - указано в приговоре суда №2 Павлодара.

В результате полицейский все же смог вырваться, применив против нападавших перцовый баллончик.

По факту нападения, было начато расследование по статье 380 УК РК "Насильственные действия в отношении представителя власти". Вину свою нападавшие не признали, однако приговор был вынесен по всей строгости закона.

Сын женщины, которая обратилась к полицейским за помощью, получил 3 года лишения свободы. А его друга, ранее судимого, приговорили к 5 годам заключения.