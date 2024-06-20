Двое парней заживо подожгли собаку в Атырауской области

В Сети появилось видео, на котором два парня заживо поджигают собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.

Инцидент произошёл в селе Мукыр Кызылкогинского района. На видео живодёры поджигают собаку, а затем бьют ее палками.

В ДП Атырауской области прокомментировали инцидент.

“19 июня около 23:30 около села Мукур Кызылкогинского района были установлены и задержаны подозреваемые 2003 г.р., 2007 г.р. в жестоком убийстве животного. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование”, - говорится в сообщении.

Подозреваемый 2003 г.р. задержан и водворен в ИВС. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.