Двое парней в столице избили прохожего и отняли у него 1400 долларов

Фото: m.ptzgovorit.ru

Уличных грабителей задержали полицейские в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт "102" поступило сообщение от 26-летнего мужчины. Он рассказал, что его избили и ограбили двое неизвестных парней, когда он шёл по улице Кордай. Момент нападения попал в обзор камер видеонаблений.

На кадрах видно, как двое парней подошли к молодому человеку и стали его бить. Вырвав из рук сумку, грабители попытались скрыться. Потерпевший бросился вдогонку, но безуспешно. Добычей злоумышленников стали 1400 долларов США.