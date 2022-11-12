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  • Двое парней в столице избили прохожего и отняли у него 1400 долларов
m.ptzgovorit.ru Сегодня, 12:09
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Фото: m.ptzgovorit.ru

Двое парней в столице избили прохожего и отняли у него 1400 долларов

Уличных грабителей задержали полицейские в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт "102" поступило сообщение от 26-летнего мужчины. Он рассказал, что его избили и ограбили двое неизвестных парней, когда он шёл по улице Кордай. Момент нападения попал в обзор камер видеонаблений.

На кадрах видно, как двое парней подошли к молодому человеку и стали его бить. Вырвав из рук сумку, грабители попытались скрыться. Потерпевший бросился вдогонку, но безуспешно. Добычей злоумышленников стали 1400 долларов США. 

"Сотрудники отдела полиции района "Алматы" задержали двоих подозреваемых в возрасте 19 и 17 лет. В настоящее время проводится досудебное расследование, один из подозреваемых в возрасте 19 лет водворен в изолятор временного содержания ДП. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.  Установлено, что иностранную валюту они обменяли на тенге и часть из них успели потратить. Оставшиеся деньги изъяты", —  сообщили в полиции.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:09
128
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