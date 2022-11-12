Двое парней госпитализированы после стрельбы в кафе в Актау

Фото: saomos.news

В Мангистаускую областную больницу из кафе "WOW" доставили двоих 19-летний парней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

У одного из пациентов — дробовое ранение, а у второго — закрытая травма коленного сустава.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.