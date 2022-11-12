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saomos.news Сегодня, 21:43
82
Фото: saomos.news

Двое парней госпитализированы после стрельбы в кафе в Актау

В Мангистаускую областную больницу из кафе "WOW" доставили двоих 19-летний парней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

У одного из пациентов — дробовое ранение, а у второго — закрытая травма коленного сустава.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников инцидента. Данный факт зарегистрирован по статье 24 часть 3 и 99 часть 2 пункт 9 УК РК (Покушение на убийство из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении полиции.

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#Стрельба #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:43
82
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