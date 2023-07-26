Двое отдыхающих погибли на Иссык-Куле при столкновении скутера с катером

Трагедия произошла в зоне отдыха в Чолпон-Ате. Два человека погибли при столкновении скутера и катера на озере Иссык-Куль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

"23 июля на территории одного из пансионатов парень и девушка погибли во время катания на надувном матрасе, прицепленном к скутеру. В это же время ехала лодка с другими отдыхающими, стороны столкнулись, и скутер сбил нескольких человек", - говорится в сообщении.

16-летнего водителя скутера задержали.

"В рамках возбуждённого уголовного дела по статье 127 - "Причинение смерти по неосторожности" УК КР следственной службой ОВД Иссык-Кульского района судоводитель катера - 16-летний житель села Кара-Ой - водворён в ИВС районной милиции до принятия меры пресечения судом", - рассказали в УВД.

Создана межведомственная рабочая группа, которая проводит усиленные профилактические и разъяснительные работы среди отдыхающих и водителей водного транспорта по соблюдению Правил охраны жизни людей на водных объектах КР.