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  • Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на магазин в Актобе
polisia.kz Сегодня, 20:27
109
Сегодня, 20:27
109
Фото: polisia.kz

Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на магазин в Актобе

Двое подростков устроили разбой в продуктовом магазине в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

24 ноября примерно в 14:10 двое юношей зашли в магазин и, угрожая ножом продавщице, похитили деньги из кассы и кошелек женщины. 

По приметам составили фоторобот преступников. 

Подозреваемые задержаны, ими оказались двое несовершеннолетних.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК - "Разбой".

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#разбой #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:27
109
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