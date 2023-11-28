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Двое несовершеннолетних попали под колеса авто в Павлодаре

Сегодня, 11:34
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polisia.kz Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Фото: polisia.kz

В Павлодаре произошло два ДТП с участием школьников. Подростки с травмами госпитализированы в больницу,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 "26 ноября в Экибастузе по улице М.Жусупа, водитель автомашины Chevrolet Cobalt совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП, подростка госпитализировали в больницу.

27 ноября в Павлодаре по улице Павлова, водитель автомашины ВАЗ-21906 наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Подросток обратилась в больницу", - говорится в сообщении полиции.

По фактам ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Полицейские отмечают, основная причина ДТП с участием несовершеннолетних, это переход улицы в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом и на красный сигнал светофора.

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