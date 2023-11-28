Двое несовершеннолетних попали под колеса авто в Павлодаре

В Павлодаре произошло два ДТП с участием школьников. Подростки с травмами госпитализированы в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"26 ноября в Экибастузе по улице М.Жусупа, водитель автомашины Chevrolet Cobalt совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП, подростка госпитализировали в больницу. 27 ноября в Павлодаре по улице Павлова, водитель автомашины ВАЗ-21906 наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Подросток обратилась в больницу", - говорится в сообщении полиции.

По фактам ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Полицейские отмечают, основная причина ДТП с участием несовершеннолетних, это переход улицы в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом и на красный сигнал светофора.