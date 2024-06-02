Двое мужчин утонули во время купания в Сырдарье

Двое мужчин утонули в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Они купались в реке Сырдарье в необорудованном для этого месте.

В МЧС призывали граждан соблюдать правила поведения на воде, в частности, не купаться в незнакомых и необорудованных для этих целей местах.

31 мая в Павлодарской области нашли тело капитана судна, утонувшего три недели назад. Поиски осложнялись тем, что Иртыш ещё не встал в своё русло, вода была грязная, а видимость нулевая.