Двое мужчин утонули во время купания в Сырдарье
Сегодня, 00:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:19Сегодня, 00:19
132
Двое мужчин утонули в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Они купались в реке Сырдарье в необорудованном для этого месте.
В МЧС призывали граждан соблюдать правила поведения на воде, в частности, не купаться в незнакомых и необорудованных для этих целей местах.
31 мая в Павлодарской области нашли тело капитана судна, утонувшего три недели назад. Поиски осложнялись тем, что Иртыш ещё не встал в своё русло, вода была грязная, а видимость нулевая.
Самое читаемое