Двое мужчин провалились под лёд в Костанайской области. Их спасли полицейские

В Костанайской области двоих мужчин из-подо льда вытащили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Вечером 16 декабря два местных жителя решили срезать путь домой через реку Шортанды и провалились под лёд.

Четверо сотрудников полиции прибыли на место за четыре минуты. При спасении использовали спасательные тросы и жилеты, которые есть в каждом служебном авто.

"Действовать нужно было аккуратно, но быстро. Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и нырнули в воду. Глубина в том месте около шести метров. Они быстро начали выталкивать мужчин вверх, при этом они держались за трос, которым двое других полицейских по очереди вытянули на берег всех из воды", - сообщили в МВД.

Мужчин забрала скорая с переохлаждением. Их состояние стабильное, они находятся под наблюдением медиков. Полицейские переоделись в сухую форму и продолжили нести службу.