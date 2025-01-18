  • 18 Января, 11:30
  • BAIGENEWS

Двое мужчин оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Астане

Из покорёженного автомобиля пострадавших вызволили спасатели МЧС.

Сегодня, 09:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: МЧС РК

В Астане столкнулись малотоннажный грузовик и легковой автомобиль, в результате ДТП водитель и пассажир легковушки оказались зажатыми в покорёженной машине, передаёт BaigeNews.kz.

"На место вызова сразу же выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые с помощью гидравлических инструментов произвели вскрытие дверей автомобиля, эвакуировали пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении МЧС.

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