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  • Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо
olympic.kz Сегодня, 19:55
75
Фото: olympic.kz

Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо

Елдос Сметов и Абиба Абужакынова завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Лидер команды Сметов в главной схватке турнира встретился с Дильшодбеком Баратовым из Узбекистана. Основное время закончилось без набранных очков. Однако в дополнительное время Елдос провёл приём, который принёс ему победный балл. 

В схватке за третье место в категории до 48 килограммов Абиба Абужакынова встретилась с Мари Ди Варгас Лей из Чили. В дополнительное время соперница получила три предупреждения, что и сделало казахстанку обладательницей награды.

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#спорт #чемпионат мира
Журналист
Сегодня, 19:55
75
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