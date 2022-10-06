Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо

Елдос Сметов и Абиба Абужакынова завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Лидер команды Сметов в главной схватке турнира встретился с Дильшодбеком Баратовым из Узбекистана. Основное время закончилось без набранных очков. Однако в дополнительное время Елдос провёл приём, который принёс ему победный балл.

В схватке за третье место в категории до 48 килограммов Абиба Абужакынова встретилась с Мари Ди Варгас Лей из Чили. В дополнительное время соперница получила три предупреждения, что и сделало казахстанку обладательницей награды.