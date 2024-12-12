Стало известно, что опубликованы заявочные листы в сетку юниорского теннисного турнира Australian Open-2025, который пройдет с 18 по 25 января, передаёт BaigeNews.kz.

"В основной части соревнования примут участие два казахстанца: 16-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Амир Омарханов и 73-й номер юниорского топ-листе Зангар Нурланулы", - говорится в сообщении.

Для Зангара это будет первый в карьере турнир подобного ранга. Амир в прошлом году на Australian Open дошел до четвертьфинала.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанец завоевал медаль на турнире по настольному теннису в Италии.