Двое казахстанцев стали призёрами Кубка мира по пара лыжным гонкам
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
44Фото: ЦСП
Ербол Хамитов и Александр Герлиц - серебряные призёры Кубка мира по пара лыжным гонкам, передаёт BaigeNews.kz.
Александр Герлиц, выступивший в классе LW6 на дистанции 10 километров, финишировал вторым с результатом 28:46,5. Победу на этой дистанции одержал китайский спортсмен Хуан Линсинь, а "бронзу" завоевал украинец Драгун Серафим.
На той же дистанции в классе LW12 серебряным призёром стал Ербол Хамитов (27:30,3). Бразильский спортсмен Вестемайер Рибера Кристиан занял первое место, а американец Кноссен Даниэль — третье.
В турнире приняли участие около 70 спортсменов из 18 стран.
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