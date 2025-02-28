Ербол Хамитов и Александр Герлиц - серебряные призёры Кубка мира по пара лыжным гонкам, передаёт BaigeNews.kz.

Александр Герлиц, выступивший в классе LW6 на дистанции 10 километров, финишировал вторым с результатом 28:46,5. Победу на этой дистанции одержал китайский спортсмен Хуан Линсинь, а "бронзу" завоевал украинец Драгун Серафим.

На той же дистанции в классе LW12 серебряным призёром стал Ербол Хамитов (27:30,3). Бразильский спортсмен Вестемайер Рибера Кристиан занял первое место, а американец Кноссен Даниэль — третье.

В турнире приняли участие около 70 спортсменов из 18 стран.