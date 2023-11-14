Двое казахстанцев стали чемпионами Азии по триатлону

Казахстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В женских соревнованиях Екатерина Шабалина взяла "золото". Второй стала китаянка Ксиню Линь, третьей на финише была Бэйли Браун из Гонконга.

У мужчин не было равных Аяну Бейсенбаеву. С "серебром" завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.