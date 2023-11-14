Двое казахстанцев стали чемпионами Азии по триатлону
Сегодня, 18:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
101Фото: olympic.kz
Казахстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В женских соревнованиях Екатерина Шабалина взяла "золото". Второй стала китаянка Ксиню Линь, третьей на финише была Бэйли Браун из Гонконга.
У мужчин не было равных Аяну Бейсенбаеву. С "серебром" завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей
- Гонорары звёзд, выступающих на госпраздниках, назвали в акимате Павлодара