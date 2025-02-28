Комитет национальной безопасности Казахстана прокомментировал факт гибели двух жителей Восточно-Казахстанской области, участвовавших в войне на территории Украины, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом КНБ по ВКО завершено досудебное расследование. Материалы направлены в суд №2 Усть-Каменогорска. В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК, иная информация разглашению не подлежит", – сообщил начальник подразделения КНБ Бектенов в ответе на запрос редакции.

По имеющимся данным, погибшие в 2024 году выехали в Россию, где впоследствии приняли участие в иностранном вооружённом конфликте. В результате полученных ран они скончались в Донецкой области, после чего их тела были доставлены в Усть-Каменогорск.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая массивная кровопотеря, вызванная повреждениями от взрывов и осколков.

В 2025 году суд №2 Усть-Каменогорска прекратил уголовное производство по статье 172 УК РК "Участие в иностранных вооружённых конфликтах" в связи с гибелью обвиняемых.