Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции

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Установлено местонахождение двух казахстанцев, пропавших во время землетрясения в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил генеральный директор технопарка Astana Hub Магжан Мадиев. По его данным, казахстанцы Мирболат Курмашев и Адиль Кадырбеков находятся под завалами в турецком городе Хатай.

"Их локация подтверждена. Но поступила информация, что раскопки идут вяло, несмотря на то что там есть выжившие. Нужна техника, краны, люди, которые ускорят процесс. Счет идет на минуты, нужна максимальная помощь", - написал Мадиев в Instagram.

Раннее стало известно о пропаже в Турции четырёх казахстанцев, в том числе международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева, его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Kubilay Keskin.

Несколько часов назад казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции. После отыскали и Кубилая Кескина.

В Турции объявлен общенациональный траур.