Двое казахстанцев будут биться за "бронзу" чемпионата Азии по дзюдо

Во второй день чемпионата Азии по дзюдо в Гонконге два казахстанских спортсмена дошли до финального блока соревнований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

У мужчин Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограмма, уступил в полуфинале Ли Джун Хвану из Южной Кореи. Он сохранил шансы на медаль. В финальном блоке он поборется за бронзовую награду.

Эсмигуль Куюлова в весе до 63 килограммов выиграла утешительный раунд. Теперь она попытается стать бронзовым призером ЧА.

Добавим, что на данный момент у Казахстана две "бронзы". Их завоевали Галия Тынбаева в весе до 48 кг, Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).