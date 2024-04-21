Двое казахстанцев будут биться за "бронзу" чемпионата Азии по дзюдо
Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
147Фото: olympic.kz
Во второй день чемпионата Азии по дзюдо в Гонконге два казахстанских спортсмена дошли до финального блока соревнований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
У мужчин Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограмма, уступил в полуфинале Ли Джун Хвану из Южной Кореи. Он сохранил шансы на медаль. В финальном блоке он поборется за бронзовую награду.
Эсмигуль Куюлова в весе до 63 килограммов выиграла утешительный раунд. Теперь она попытается стать бронзовым призером ЧА.
Добавим, что на данный момент у Казахстана две "бронзы". Их завоевали Галия Тынбаева в весе до 48 кг, Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).