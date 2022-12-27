Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz . Ими оказались граждане Украины.

"По сообщению, поступившему от егерей Карачингильского охотхозяйства в Енбекшиказахском районе, полицейские проверили двух граждан Украины. В ходе проведения следственных действии недалеко от места проверки автотранспорта у 43- и 28-летнего иностранцев был обнаружен пакет чёрного цвета с порошкообразным веществом белого цвета. Сотрудниками УПН ДП Алматинской области в ходе оперативных мероприятий установлены два адреса возможных нарколабораторий. Во время проведения санкционированного обыска, на местах были задержаны ещё шесть граждан Украины", - сообщили в полиции.

У задержанных изъяли лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Во время обыска нашли около 30 килограммов наркотического вещества “скорость”.