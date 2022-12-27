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  • Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области
polisia.kz Сегодня, 17:26
228
Сегодня, 17:26
228
Фото: polisia.kz

Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области

Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz . Ими оказались граждане Украины.

"По сообщению, поступившему от егерей Карачингильского охотхозяйства в Енбекшиказахском районе, полицейские проверили двух граждан Украины. В ходе проведения следственных действии недалеко от места проверки автотранспорта у 43- и 28-летнего иностранцев был обнаружен пакет чёрного цвета с порошкообразным веществом белого цвета. Сотрудниками УПН ДП Алматинской области в ходе оперативных мероприятий установлены два адреса возможных нарколабораторий. Во время проведения санкционированного обыска, на местах были задержаны ещё шесть граждан Украины", - сообщили в полиции.

У задержанных изъяли лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Во время обыска нашли около 30 килограммов наркотического вещества “скорость”.

"Досудебное расследование по данному факту проводит управление полиции Енбекшиказахского района. Уголовное дело зарегистрировано по статье 297, части 3 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу. Отметим, что задержанные во время признательных показании сообщили о подготовке открытия третьей лаборатории по производству подобных запрещённых веществ", - добавили в ДП области.

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#наркотики #нарколаборатория #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:26
228
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