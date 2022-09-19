Двое экс-сотрудников КНБ, проходящих по делу о январских событиях, находятся на свободе

Двое бывших сотрудников Комитета нацбезопасности, которым вменяют превышение должностных полномочий во время событий января, с того времени находятся под подпиской о невыезде, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

25 августа Комитет национальной безопасности сообщил, что завершил расследование в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова и его бывших подчиненных. Были озвучены ранее не упоминавшиеся фигуранты — Д. Акипов и Н.Бекмурат, которым вменяют превышение должностных полномочий.

Комитет национальной безопасности в ответ на запрос BaigeNews.kz сообщил, что Н.Бекмурат занимал должность начальника управления департамента КНБ, а Д. Акипов — его прямой подчиненный, экс-заместитель начальника департамента КНБ.

Однако оба фигуранта дела находятся на свободе. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В КНБ также сообщили, что в ведомстве не зарегистрированы уголовные дела в отношении бывшего министра обороны Ерлана Тургумбаева, экс-премьер-министра Аскара Мамина и Тимура Кулибаева.

Сообщалось, что после задержания Карима Масимова в январе 2022 года проведены обыски в его доме, где изъяли 17,2 миллиона долларов наличными, а также предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат, 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью один гектар на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.