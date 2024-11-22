Двое детей выпрыгнули из окна горящей квартиры в Аксае

Жуткие кадры спасения детей из пожара появились в соцсетях. Двоим малышам в Аксае Западно-Казахстанской области пришлось выпрыгивать из окна четвёртого этажа, чтобы не задохнуться от дыма, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент прокомментировали в ДЧС региона. Там сообщили, что пожарные спасли одного человека и эвакуировали 12 жильцов многоэтажки.

"В Аксае на четвёртом этаже многоквартирного дома произошёл пожар. Через три минуты после поступления вызова пожарные прибыли на место, квартира была охвачена открытым пламенем. До прибытия подразделений двоих детей скинули из окна горящей квартиры соседям", - говорится в сообщении.

Силами ДЧС из горящей квартиры спасена женщина, по лестничному маршу эвакуировано 12 человек, из них семеро детей.

Спасённые переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Его причину пока не установили.