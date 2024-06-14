  • 14 Июня, 11:48
  • BAIGENEWS

Двое детей скончались от отравления пельменями из магазина в селе СКО

Сегодня, 11:25
АВТОР
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иллюстративное фото. Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: иллюстративное фото.

13 июня мать и трое детей получили пищевое отравление. Семья проживает в селе Надежка Кызылжарского района СКО. Сегодня стало известно о смерти двоих детей, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы семьи, накануне в сельском магазине они купили упаковку пельменей и газированный напиток. Продукты взяты на анализ.

"Ведётся расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании", - уточнили в пресс-службе СЭС.

Полиция начала досудебное расследование. Они подтвердили смерть двоих детей трех и шести лет. Ещё трое, включая мать детей, госпитализированы в областную больницу Петропавловска.

"Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в пресс-службе ДП СКО.

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