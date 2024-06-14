Двое детей скончались от отравления пельменями из магазина в селе СКО

13 июня мать и трое детей получили пищевое отравление. Семья проживает в селе Надежка Кызылжарского района СКО. Сегодня стало известно о смерти двоих детей, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы семьи, накануне в сельском магазине они купили упаковку пельменей и газированный напиток. Продукты взяты на анализ.

"Ведётся расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании", - уточнили в пресс-службе СЭС.

Полиция начала досудебное расследование. Они подтвердили смерть двоих детей трех и шести лет. Ещё трое, включая мать детей, госпитализированы в областную больницу Петропавловска.