Двое детей скончались от отравления пельменями из магазина в селе СКО
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13 июня мать и трое детей получили пищевое отравление. Семья проживает в селе Надежка Кызылжарского района СКО. Сегодня стало известно о смерти двоих детей, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
По словам главы семьи, накануне в сельском магазине они купили упаковку пельменей и газированный напиток. Продукты взяты на анализ.
"Ведётся расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании", - уточнили в пресс-службе СЭС.
Полиция начала досудебное расследование. Они подтвердили смерть двоих детей трех и шести лет. Ещё трое, включая мать детей, госпитализированы в областную больницу Петропавловска.
"Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в пресс-службе ДП СКО.