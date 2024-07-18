Двое детей потерялись на Алаколе
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
131Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС пришли на помощь двум малолетним детям на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz.
Оставшиеся без присмотра взрослых мальчик и девочка 6-7 лет самостоятельно вышли с территории зоны отдыха и потерялись.
Их обнаружили спасатели на берегу озера в 1,5 километра зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.