Двое детей потерялись на Алаколе

Спасатели МЧС пришли на помощь двум малолетним детям на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz.

Оставшиеся без присмотра взрослых мальчик и девочка 6-7 лет самостоятельно вышли с территории зоны отдыха и потерялись.

Их обнаружили спасатели на берегу озера в 1,5 километра зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.