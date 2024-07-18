  • 18 Июля, 21:47
  • BAIGENEWS

Двое детей потерялись на Алаколе

Сегодня, 20:23
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МЧС РК Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС пришли на помощь двум малолетним детям на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz.

Оставшиеся без присмотра взрослых мальчик и девочка 6-7 лет самостоятельно вышли с территории зоны отдыха и потерялись.

Их обнаружили спасатели на берегу озера в 1,5 километра зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.

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