Двое детей пострадали в ДТП в Костанайской области
Они доставлены в больницу.
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
28Фото: astanatv.kz
Двое детей пострадали в ДТП в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
ДТП произошло вечером 16 января в селе Мичурино, возле магазина "Аспан", с участием автомобилей Lifan и Jeep Cherokee.
В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan — все они с травмами доставлены в больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
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