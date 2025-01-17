Двое детей пострадали в ДТП в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ДТП произошло вечером 16 января в селе Мичурино, возле магазина "Аспан", с участием автомобилей Lifan и Jeep Cherokee.

В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan — все они с травмами доставлены в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.