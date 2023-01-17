Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области

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Трагедия произошла в Карасайском районе Алматинской области. 14-летняя девочка была найдена повешенной в подъезде своего дома, передает BaigeNews.kz.

"Сообщаем, что 12 января 2023 года в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи, о том, что несовершеннолетняя по имени Ж. 2009 года рождения совершила суицид", - сообщили в полиции.

Кроме того, в том же районе 6 января малолетний по имени Е. также покончил жизнь через повешение у себя дома, говорится в сообщении.

"Оба факта зарегистрированы в ЕРДР УП Карасайского района по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". В рамках настоящего досудебного расследования проводятся все необходимые следственные мероприятия и назначена СМЭ. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - отметили в управлении полиции.

Ранее в интернете распространилось аудиосообщение отца погибшей девочки. В своем обращении мужчина предупредил родителей несовершеннолетних детей быть бдительнее к контенту в телефоне ребенка. По его словам, его дочь покончила с собой из-за виртуальной игре в социальных сетях.