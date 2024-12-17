В Шымкенте осудили водителя, по вине которого в ДТП погибли двое детей, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в июле. Водитель Toyota Camry на пересечении улицы Аргынбекова, не пропустив KIA K5 под управлением Ә., которая двигалась прямо по главной дороге на зелёный свет светофора, совершил столкновение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

"В результате столкновения пассажиры KIA K5, несовершеннолетние 2006, 2009 годов рождения, скончались от полученных травм. Водитель Ә. и ещё один ребёнок получили телесные повреждения средней тяжести, пассажир Toyota Camry - тяжкие телесные повреждения", - уточнили в суде.

Подсудимый полностью признал вину.

Суд признал Н. виновным по части 4 статьи 345 УК и назначил ему пять лет лишения свободы, лишил права управлять транспортным средством сроком на семь лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Иск удовлетворён частично, взыскано 10 миллионов тенге.