Двое детей подняли на ноги все экстренные службы в Семее

Более суток искали двух пропавших в Семее мальчиков, передаёт BaigeNews.kz.

2 сентября в 10:34 на канал 102 обратилась жительница города с просьбой оказать содействие в поиске её 12-летнего сына. Три дня назад мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Ребёнок и ранее неоднократно уходил, но возвращался.

В тот же день в 21:11 на канал 102 обратилась бабушка, сообщившая, что примерно в 18:30 ушёл во двор играть и не вернулся её семилетний внук.

На поиски детей были направлены комплексные силы полиции. Стражи порядка вместе с волонтёрами, учителями и неравнодушными гражданами прочёсывали местность близ места проживания мальчишек. Всего на поиски было направлено 12 групп. Помимо этого ориентированы наружные наряды комплексных сил полиции – 170 человек.

Поиски велись днём и ночью, в том числе в заброшенных строениях, увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий просматривали камеры видеонаблюдения.

3 сентября прохожий обнаружил несовершеннолетних под мостом на детской площадке. Он передал информацию волонтёрам и полиции.

"Разыскиваемые возвращены домой в целости и сохранности. С ними проведена разъяснительная работа, старший мальчик будет поставлен на учёт ювенальной полиции для коррекции поведения", - сообщили в полиции.

Стражи порядка просят взрослых быть бдительнее в отношении своих детей и настоятельно рекомендуют незамедлительно сообщать о подобных фактах.