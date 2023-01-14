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  • Двое без сознания: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на СТО в Актау
Lada.kz Сегодня, 06:15
493
Сегодня, 06:15
493
Фото: Lada.kz

Двое без сознания: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на СТО в Актау

Двое из трех пострадавших, госпитализированных в областную больницу, находятся без сознания и в крайне тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Врач Мангистауской областной больницы Самалбек Жумагулов рассказал о состоянии мужчин, которые пострадали при пожаре на станции технического обслуживания (СТО).

"Вчера, 12 января, к нам поступили трое пострадавших в возрасте 19 и 36 лет, а также 51 года. Двое из них в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Они получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, спины, рук и ног. Третий пострадавший в стабильном состоянии, в сознании, он получил ожоги рук и лица", - прокомментировал Самалбек Жумагулов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания еще устанавливаются.

Напомним, 12 января в пожаре, произошедшем на одной из станций технического обслуживания (СТО), погибла женщина.

Примерно в 18:20 пожар произошел на СТО, взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. Во время тушения огня пожарные успели вынести на безопасное расстояние еще 17 газовых баллонов.

 
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#Актау #взрыв #газ #больница #врачи
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:15
493
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