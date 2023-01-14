Двое без сознания: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на СТО в Актау

Фото: Lada.kz

Двое из трех пострадавших, госпитализированных в областную больницу, находятся без сознания и в крайне тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Врач Мангистауской областной больницы Самалбек Жумагулов рассказал о состоянии мужчин, которые пострадали при пожаре на станции технического обслуживания (СТО).





"Вчера, 12 января, к нам поступили трое пострадавших в возрасте 19 и 36 лет, а также 51 года. Двое из них в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Они получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, спины, рук и ног. Третий пострадавший в стабильном состоянии, в сознании, он получил ожоги рук и лица", - прокомментировал Самалбек Жумагулов.





В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания еще устанавливаются.



Напомним, 12 января в пожаре, произошедшем на одной из станций технического обслуживания (СТО), погибла женщина.



Примерно в 18:20 пожар произошел на СТО, взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. Во время тушения огня пожарные успели вынести на безопасное расстояние еще 17 газовых баллонов.