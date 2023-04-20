Двое алматинцев продавали несуществующие iPhone

Фото: polisia.kz

Преступную группу задержали по подозрению в серии мошенничеств на территории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 18 по 20 апреля на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud". В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники департамента полиции Атырауской области и управления полиции Талдыкоргана совместно выявили преступную группу.

Подозреваемые открыли фейковую страницу в социальных сетях, "продавая" мобильные телефоны iPhone, они занимались мошенничеством. Люди, которые хотели получить смартфон дешевле рыночной цены, легко теряли деньги. Мошенники обналичивали деньги через дропперов, а затем переводили их на свои счета. Среди пострадавших – жители Семея, Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Актау, Улытау, Усть-Каменогорска, Шымкента, Уральска, Павлодарской области.

Установлено, что задержанные – подозреваемые 18 и 56 лет являются жителями Алматы. При проверке было изъято два iPhone 14 и iPhone 12, iPhone 6С, Samsung, ноутбук, 12 SIM-карт, модем, квитанции. Общая сумма ущерба на сегодня составляет более 2 млн тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия по ч. 3 ст. 190 УК РК.