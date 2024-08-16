Двое актюбинцев погибли на канализационно-насосной станции

В Актюбинской области двое мужчин погибли на канализационно-насосной станции (КНС), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Несчастный случай произошёл 16 августа на КНС-3 предприятия "Эмба Жылу" в Эмбе Мугалжарского района. По данным ДЧС области, спасатели с канализационно-насосной станции вынесли тела двух человек. Мужчинам было по 58 лет. Двоих пострадавших скорая доставила в больницу.

"Мужчинам 46 лет и 53 года. Поступили с отравлением метаном в Эмбинскую районную больницу. Их госпитализировали в соматическое отделение, проводится дезинтоксикационная терапия. Состояние удовлетворительное", – сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По данным пресс-службы департамента полиции области, начато расследование по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".