  • 29 Января, 18:06
  • BAIGENEWS

Движение всех видов автотранспорта ограничили в двух регионах Казахстана

Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 17:19
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: КазАвтоЖол

В 17:00 в связи ухудшением походных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на двух участках трассы республиканского значения "Жезказган - Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz.

В области Улытау закрыт проезд с 37 по 252 километр дороги - от Сатпаева до границы Костанайской области.

В Костанайской области - на участке с 252 по 339 километр - от границы области Улытау до Аркалыка. 

Ориентировочное открытие дороги - 30 января в 7:00.

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