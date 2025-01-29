В 17:00 в связи ухудшением походных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на двух участках трассы республиканского значения "Жезказган - Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz.

В области Улытау закрыт проезд с 37 по 252 километр дороги - от Сатпаева до границы Костанайской области.

В Костанайской области - на участке с 252 по 339 километр - от границы области Улытау до Аркалыка.

Ориентировочное открытие дороги - 30 января в 7:00.