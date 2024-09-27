Движение троллейбусов приостановят в Алматы

29 сентября в Алматы состоится Almaty Marathon. В связи с этим с 6:00 до 12:30 изменят схемы движения 74 автобусных маршрутов, движение троллейбусов приостановят, передаёт BaigeNews.kz.

С 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.