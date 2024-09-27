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Движение троллейбусов приостановят в Алматы

Сегодня, 17:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: baigenews.kz

29 сентября в Алматы состоится Almaty Marathon. В связи с этим с 6:00 до 12:30 изменят схемы движения 74 автобусных маршрутов, движение троллейбусов приостановят, передаёт BaigeNews.kz.  

С 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева. 

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