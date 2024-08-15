Движение транспорта перекроют на нескольких улицах в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта дорог на нескольких улицах в Алматы введут временное ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.

С 23:00 15 августа до 6:00 16 августа движение будет перекрыто по улице Керей - Жанибек хандары (канатная станция "Шымбулак") и ниже до родника "Акбулак".

С 23:00 17 августа до 23:00 18 августа движение будет полностью перекрыто на проспекте Рыскулова в западном направлении от улицы Табачнозаводская до конца съезда с транспортной развязки на проспекте Рыскулова - улице Жансугурова. Объезд в западном направлении будет через кольцо развязки проспект Рыскулова - улица Сейфуллина и развязки проспект Рыскулова - улица Жансугурова.

Департамент полиции Алматы призывает участников дорожного движения заблаговременно координировать свой маршрут и с понимаем отнестись к временным ограничениям.